Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 декабря 2022 14:47

Житель Твери перечислил на "безопасный счёт" мошенникам почти миллион рублей

Мужчина попался на классическую уловку злоумышленников
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Потерпевший слишком поздно сообразил, что его обманули.

Потерпевший слишком поздно сообразил, что его обманули.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

34-летнийу житель Заволжского района Твери попался на классическую уловку дистанционных мошенников. Мужчине позвонил незнакомец, представившийся "сотрудником службы безопасности банка". Сообщил, что на имя мужчины кто-то пытается оформить кредит. И чтобы обезопасить деньги, нужно самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счёт".

Следуя инструкции незнакомца, мужчина оформил заём на 986 000 рублей, обналичил деньги и перевёл их через банкомат на указанный номер банковской карты. Как только сумма списалась, липовый сотрудник банка перестал выходить на связь. Потерпевший обратился в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", - сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тверской области. - Ведётся следствие.

Полицейские призывают: не выполняйте указания незнакомцев, особенно, связанные с манипуляциями денежными средствами или другими ценностями. Если вам поступают звонки из "службы безопасности банка", положите трубку, с какого бы номера не поступил звонок. При необходимости перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей карте, набрав его вручную самостоятельно.