Житель Твери перечислил на "безопасный счёт" мошенникам почти миллион рублей

Потерпевший слишком поздно сообразил, что его обманули. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

34-летнийу житель Заволжского района Твери попался на классическую уловку дистанционных мошенников. Мужчине позвонил незнакомец, представившийся "сотрудником службы безопасности банка". Сообщил, что на имя мужчины кто-то пытается оформить кредит. И чтобы обезопасить деньги, нужно самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счёт".

Следуя инструкции незнакомца, мужчина оформил заём на 986 000 рублей, обналичил деньги и перевёл их через банкомат на указанный номер банковской карты. Как только сумма списалась, липовый сотрудник банка перестал выходить на связь. Потерпевший обратился в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", - сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тверской области. - Ведётся следствие.

Полицейские призывают: не выполняйте указания незнакомцев, особенно, связанные с манипуляциями денежными средствами или другими ценностями. Если вам поступают звонки из "службы безопасности банка", положите трубку, с какого бы номера не поступил звонок. При необходимости перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей карте, набрав его вручную самостоятельно.