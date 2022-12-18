Участникам предстоит 7 недель поэтапной разработки собственного проекта. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Тверской области могут подать заявки на участие в онлайн-марафоне Фонда президентских грантов. Этот марафон будет организован для тех, кто хочет разработать собственный проект и подать заявку на грантовый конкурс.

- Мы приглашаем к участию тех сотрудников некоммерческих организаций, кто хочет научиться легко разрабатывать социальные проекты, с уверенностью достигать запланированных результатов и менять жизни многих людей к лучшему, - сообщают организаторы.

Онлайн-марафон состоится с 11 января по 3 марта 2023 года. Участникам предстоит 7 недель поэтапной разработки проекта, 6 онлайн-встреч с тренером в малых группах и индивидуальное изучение материалов онлайн-курса фонда по социальному проектированию.

Чтобы подать заявку н участие, необходимо пройти первый модуль базового курса Фонда президентских грантов по социальному проектированию на сайте конкурса президентских грантов. Затем выполнить тесты и практические задания в первом модуле курса. После этого можно будет подать заявку на участие в марафоне. Подробнее - на сайте марафона.