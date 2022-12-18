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НовостиПроисшествия18 декабря 2022 12:44

На трассе "Золотое кольцо" в Тверской области столкнулись два отечественных внедорожника

Пострадал пассажир одной из машин
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
На дороге встретились Нива и УАЗ. Фото: УГИБДД по Тверской области

На дороге встретились Нива и УАЗ. Фото: УГИБДД по Тверской области

В Тверской области на 1248-м километре автодороги "Золотое кольцо" днём 18 декабря произошло ДТП с пострадавшим: столкнулись УАЗ "Патриот" (водитель - мужчина 46 лет) и "Нива" (водитель - женщина 32 лет).

По информации областной Госавтоинспекции, авария произошла вследствие того, что водитель УАЗа не справился с управлением.

В ДТП пострадал пассажир "Нивы" - мужчина 39 лет. Как стало известно, полученные им травмы жизни не угрожают.

Оба водителя были трезвы.