В Твери открылись первые ёлочные базары

Ёлочный базар уже развернулся на Хрустальной.
Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
В Твери начали работу первые ёлочные базары. Ароматные новогодние деревца уже продают, например, за Волгой, на улице Благоева у дома 2А. Работает ёлочный базар также на улице Хрустальной, у трамвайного кольца.
Ёлочки подают по цене от 800 рублей за метр. Те, что попушистее, стоят подороже.
Ёлочки на Благоева.
Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Сколько ёлочных базаров в городе в этом году будет всего, пока неизвестно. Обычно об их открытии сообщает городская администрация. Чаще всего торговля ёлками официально открывается 20 декабря.