В Твери открылись первые ёлочные базары

Ёлочный базар уже развернулся на Хрустальной. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

В Твери начали работу первые ёлочные базары. Ароматные новогодние деревца уже продают, например, за Волгой, на улице Благоева у дома 2А. Работает ёлочный базар также на улице Хрустальной, у трамвайного кольца.

Ёлочки подают по цене от 800 рублей за метр. Те, что попушистее, стоят подороже.

Ёлочки на Благоева. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Сколько ёлочных базаров в городе в этом году будет всего, пока неизвестно. Обычно об их открытии сообщает городская администрация. Чаще всего торговля ёлками официально открывается 20 декабря.