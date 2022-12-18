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НовостиОбщество18 декабря 2022 12:20

В Твери открылись первые ёлочные базары

Зелёную красавицу можно купить по цене от 800 рублей за метр
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Ёлочный базар уже развернулся на Хрустальной.

Ёлочный базар уже развернулся на Хрустальной.

Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

В Твери начали работу первые ёлочные базары. Ароматные новогодние деревца уже продают, например, за Волгой, на улице Благоева у дома 2А. Работает ёлочный базар также на улице Хрустальной, у трамвайного кольца.

Ёлочки подают по цене от 800 рублей за метр. Те, что попушистее, стоят подороже.

Ёлочки на Благоева.

Ёлочки на Благоева.

Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Сколько ёлочных базаров в городе в этом году будет всего, пока неизвестно. Обычно об их открытии сообщает городская администрация. Чаще всего торговля ёлками официально открывается 20 декабря.