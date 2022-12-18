В Тверской области боксёр, брошенный умирать привязанным к столбу, обрёл новый дом

Собаку нашли привязанной к столбу и в наморднике... Фото: vk.com/redkino_news/Dilovar Bozorov

В деревне Межево близ Редкино Тверской области неравнодушные люди обнаружили собаку, брошенную на погибель. Пёс, по виду боксёр, сидел съёжившись на морозе, привязанным к столбу. На собаке был намордник.

Местный житель, возвращаясь домой, обнаружил пса вечером 16 декабря и разместил о нём информацию в соцсетях.

Бедная собака чуть не замёрзла насмерть... Фото: vk.com/redkino_news/Dilovar Bozorov

Некоторые жители посёлка Редкино и окрестностей узнали в собаке пса, жившего в одной семье. Сообщали, что собаку неоднократно отдавали кому-то и продавали на сайте объявлений. Но сказать с уверенностью, тот ли это пёс, нельзя.

К счастью, история брошенной собаки оказалась счастливой. Спасший пса молодой человек рассказал в паблике "Редкино NEWS", что нашлись добрые люди, которые забрали собаку к себе, в частный дом.

- Собаку забрали адекватные люди, которые понимают какая эта пород собак и как за ней ухаживать. Новым хозяевам дали контакты команды помощи, которая занимается данной породой собак. У пёселя все будет хорошо, - пишет спаситель собаки.