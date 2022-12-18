Госавтоинспекция: В тройном ДТП в Тверской области пострадала женщина

Одна из машин улетела в кювет. Фото: УГИБДД по Тверской области.

В Госавтоинспекции Тверской области сообщили подробности ДТП с тремя машинами, произошедшего 18 декабря в Конаковском районе.

Авария случилась на 16-м километре автодороги Москва-Санкт-Петербург-Конаково-Иваньково. Водитель "Нивы Шевроле" (мужчина 46 лет) не справился с управлением и совершил столкновение с двумя авто: кроссовером "Nissan X-Trail" (под управлением мужчины 41 года) и компактвэном "Ford C-MAX" (под управлением женщины 33 лет).

В аварии пострадала 33-летняя женщина - пассажирка автомобиля "Ниссан". Её госпитализировали в Конаковскую ЦРБ. Как стало известно, женщина получила ушиб грудной клетки и, возможно, сломала рёбра. Угрозы жизни нет.

По информации Управления ГИБДД по Тверской области, все водители были трезвы.