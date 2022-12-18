В Тверской области произошло ДТП с тремя машинами

Столкнулись три машины, одна улетела в кювет. Фото: vk.com/puvkonakovo

В Конаковском районе Тверской области, около деревни Новошино, 18 декабря произошло ДТП с тремя машинами. Один из автомобилей в результате столкновения свалился в кювет.

О происшествии сообщает паблик "Подслушано у водителей Конаково". По мнению очевидцев, авария могла произойти из-за того, что водитель автомобиля "Нива" не справился с управлением в условиях зимней трассы. Сообщается также, что в одной из машин могли находиться двое детей.

От областной Госавтоинспекции информации об этой аварии и возможных пострадавших пока не поступало.

Тройное ДТП в Конаковском районе. Фото: Фото: vk.com/puvkonakovo