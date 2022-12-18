101 год исполнился участнице Великой Отечественной войны, блокаднице Екатерине Рязанцевой из Тверской области

Екатерине Егоровне Рязанцевой исполнился 101 год. Фото: ПТО

18 декабря 101 год исполнился участнице Великой Отечественной войны Екатерине Егоровне Рязанцевой, жительнице города Красный Холм Тверской области.

Екатерина Егоровна родилась в дереве Турково Краснохолмского района. Когда началась война, она работала в военно- транспортной академии в Ленинграде. Пережила блокаду, унёсшую жизни сестры и тёти. Осталась совсем одна. После открытия Дороги жизни, Екатерину Рязанцеву вместе с другими жителями эвакуировали из города.

Екатерина Егоровна вернулась в родную деревню, а немногим позже ушла на фронт в роту связи в Калинине. Стала связисткой, выучила азбуку Морзе. Затем Екатерину Рязанцеву вместе с другими связистами перебросили на Дальний Восток. Победу Екатерина Егоровна встретила на границе с Монголией.

Екатерина Егоровна награждена медалями «За боевые заслуги», «За отвагу» и другими наградами.

Юбиляршу поздравил губернатор Игорь Руденя.

«За Вашими плечами спасение из блокадного Ленинграда по ладожской Дороге жизни, фронтовые будни на калининской земле и на Дальнем Востоке. Доблестно пройдя путями Великой Отечественной войны, Вы остались примером для земляков и в мирные годы как добросовестный труженик, патриот родного для Вас краснохолмского края», – говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.