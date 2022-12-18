Автомобилисты в Твери жалуются на нерасчищенные скользкие дороги

В районе площади Капошвара движение медленное. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Тверские автомобилисты жалуются на нерасчищенные дороги. Напомним, накануне, в субботу 17 декабря, весь день шёл снег. Снегопад был не сильный, но довольно продолжительный. 18 декабря автомобилистом пришлось туго.

На подъезде к площади Терешковой. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Нерасчищенными оказались площади Капошвара, Терешковой, улица Дарвина, проспект Победы...

- Очень трудно рулить. Под снегом лёд, все буксуют. Едем примерно со скоростью 20 км/ч, если выше - заносит, - сообщают "КП"-Тверь" автомобилисты.

На проспекте Победы лёд под снегом. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В соцсетях также автомобилисты высказывают недовольство. В группе "Подслушано у водителей. Тверь" сообщают, что "Южный не чищен от слова совсем", в снегу городские мосты.

Снегоуборочная техника, справедливости ради, в городе кое-где работает. Несколько машин было замечено, например, на Зелёном проезде. Жители сообщают, что почищены проспекты Калинина и Ленина. Однако пока обстановка на многих дорогах напряжённая. Мы советуем выезжать по делам заранее, а лучше - оставаться по возможности дома.