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НовостиОбщество18 декабря 2022 9:13

Автомобилисты в Твери жалуются на нерасчищенные скользкие дороги

Город чистят, но успевают не везде
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
В районе площади Капошвара движение медленное.

В районе площади Капошвара движение медленное.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Тверские автомобилисты жалуются на нерасчищенные дороги. Напомним, накануне, в субботу 17 декабря, весь день шёл снег. Снегопад был не сильный, но довольно продолжительный. 18 декабря автомобилистом пришлось туго.

На подъезде к площади Терешковой.

На подъезде к площади Терешковой.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Нерасчищенными оказались площади Капошвара, Терешковой, улица Дарвина, проспект Победы...

- Очень трудно рулить. Под снегом лёд, все буксуют. Едем примерно со скоростью 20 км/ч, если выше - заносит, - сообщают "КП"-Тверь" автомобилисты.

На проспекте Победы лёд под снегом.

На проспекте Победы лёд под снегом.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В соцсетях также автомобилисты высказывают недовольство. В группе "Подслушано у водителей. Тверь" сообщают, что "Южный не чищен от слова совсем", в снегу городские мосты.

Снегоуборочная техника, справедливости ради, в городе кое-где работает. Несколько машин было замечено, например, на Зелёном проезде. Жители сообщают, что почищены проспекты Калинина и Ленина. Однако пока обстановка на многих дорогах напряжённая. Мы советуем выезжать по делам заранее, а лучше - оставаться по возможности дома.

Уборочная техника на Зелёном.

Уборочная техника на Зелёном.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА