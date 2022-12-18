Не забывайте проходить ревакцинацию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

18 новых случаев коронавируса выявлено в Тверской области за сутки по данным на 18 декабря 2022 года. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 был подтверждён 179 444 раза.

За последние сутки:

- выздоровели от коронавируса - 25 человек (с начала пандемии болезнь победили 176 073 человека);

- умерли - 0 человек (с начала пандемии скончались 2771 человека);

- госпитализированы - 0 человек.

Под наблюдением медиков на настоящий момент находятся 600 человек.

Напомним также, что в регионе зарегистрированы заболевшие свиным гриппом H1N1, есть смертельные случаи. Этот грипп опасен и сам по себе, но в случае микст-инфекции (грипп+коронавирус) болезнь протекает особенно тяжело. Единственным действенным способом защититься от обеих болезней врачи называют вакцинацию.