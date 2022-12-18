Неработающий житель Твери незаконно зарегистрировал у себя двух иностранцев

Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина» Фото: Олег ЗОЛОТО

Факт фиктивной постановки иностранных граждан на учёт был выявлен в Твери участковым. Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тверской области, 37-летний неработающий житель областного центра зарегистрировал в своем доме двоих выходцев из стран ближнего зарубежья - 36-летнего мужчину и 34-летнюю женщину.

Вероятно, тверичанин решил таким незаконным способом подзаработать. Он знал, что проживать на его жилплощади иностранцы не будут и им просто нужна регистрация.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», - комментируют в областном УМВД. - Наказание предусматривает штраф в размере от 100 000 до 500 000 рублей, либо лишение свободы на срок до трёх лет.