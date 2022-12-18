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НовостиОбщество18 декабря 2022 8:06

Неработающий житель Твери незаконно зарегистрировал у себя двух иностранцев

Возбуждено уголовное дело, нарушителю грозит серьёзный щтраф
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина»

Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина»

Фото: Олег ЗОЛОТО

Факт фиктивной постановки иностранных граждан на учёт был выявлен в Твери участковым. Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тверской области, 37-летний неработающий житель областного центра зарегистрировал в своем доме двоих выходцев из стран ближнего зарубежья - 36-летнего мужчину и 34-летнюю женщину.

Вероятно, тверичанин решил таким незаконным способом подзаработать. Он знал, что проживать на его жилплощади иностранцы не будут и им просто нужна регистрация.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», - комментируют в областном УМВД. - Наказание предусматривает штраф в размере от 100 000 до 500 000 рублей, либо лишение свободы на срок до трёх лет.