Ржевский филиал Музея Победы в Тверской области объявил акцию «Веди друзей в музей»

Подготовлены две экскурсионные программы – по музею «Ставка Сталина» в Хорошево и по Ржевскому мемориалу Советскому солдату. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Ржевском филиале Музея Победы в Тверской области стартовала акция «Веди друзей в музей» для обладателей «Пушкинской карты». До 31 декабря 2022 года молодые люди от 14 до 22 лет смогут не только оплатить «культурной картой» входные билеты и экскурсионные программы, но и получить второй билет в подарок.

Для школьников и студентов по «Пушкинской карте» подготовлены две экскурсионные программы – по музею «Ставка Сталина» в Хорошево и по Ржевскому мемориалу Советскому солдату с посещением выставочного павильона, сообщает пресс-служба Музей Победы.

В ходе экскурсии «Калининский фронт. Август 1943 г.» учащиеся побывают в простом деревенском доме, в котором 4–5 августа 1943 года останавливался Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин. В музее воссоздан исторический интерьер времён Великой Отечественной, представлены документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров.

У Ржевского мемориала Советскому солдату расскажут историю этого места, познакомят с историей участников битвы, увековеченных на мемориале. В музейно-выставочном павильоне можно будет познакомиться с фотографиями, фронтовыми письмами, рассказами, воспоминаниями участников Ржевской битвы.

Входные билеты и билеты на экскурсионные программы по «Пушкинской карте» доступны на сайте Музея Победы.