В Твери пожарные за один вечер спасли из огня двух человек

Две жизни спасли тверские пожарные за один субботний вечер. Фото: ГУ МЧС по Тверской области.

Вечером 17 декабря 2022 тверскими пожарными были спасены две человеческие жизни. Первый пожар произошёл в Пролетарском районе города, второй - в Московском.

Подробности рассказали в главке МЧС по Тверской области.

В 21:50 пожарным поступило сообщение о задымлении в подвале 9-этажного жилого дома по адресу ул. З. Космодемьянской, д.8. К месту в считанные минуты прибыли огнеборцы с автолестницей. Звеном газодымозащитников из подвала был спасён мужчина. Как сообщают спасатели, самочувствие у него удовлетворительное, от госпитализации он отказался.

Причина пожара устанавливается. Его полностью ликвидировали в 22:00.

О втором пожаре стало известно в 22:59. Дым жильцы учуяли в подъезде многоквартирного жилого дома на Склизкова, 31.

Прибывшие пожарные обнаружили задымление в квартире на первом этаже. Звеном газодымозащитников из квартиры был спасён мужчина. Огнеборцы передали его в руки врачей скорой помощи. Причина пожара также устанавливается. Полностью ликвидирован он был в 23:15.

"Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, соблюдать требования пожарной безопасности, беречь жильё и жизнь от огня! Помните, любой пожар легче предупредить, чем потушить", - напоминают в пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области.

В случае пожара звоните по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.