У стадиона "Химик" в Твери установили надувных Деда Мороза и Снегурочку

Большие! Фото: Виктория ТУШКОВА

Две большие надувные фигуры Деда Мороза и Снегурочки на днях появились у стадиона "Химик" в Твери.

Они стоят на площадке у стадиона (за остановкой "Соборная площадь"), огороженные металлическим заборчиком. Ёлки у "Химика" не будет. Но зелёные красавицы уже появились в Горсаду, на площади Ленина и в других частях города (как он должен быть украшен к Новому году читайте здесь).

Кстати, а у цирка надувного Деда Мороза, к которому уже привыкли горожане, в этом году похоже не будет. Цирк готовится к ремонту, территорию вокруг него начали огораживать забором.