Молодежь из Тверской области поехала на съезд нового всероссийского движения

Делегаты от Тверскрй области отправились на слёт нового молодёжного движения. Фото: администрация Твери

17 декабря делегация Тверской области участвует в I Съезде Общероссийского общественно-государственного движения «Российское движение детей и молодежи». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«В число ребят, представляющих Тверскую область на съезде, вошли активисты Российского движения школьников, Юнармии, члены региональной команды и победители конкурса «Большая перемена», студенты колледжей региона, представители педагогического и родительского сообществ» - сообщают организаторы.

В рамках съезда организованы дискуссионные площадки и панельные сессии, посвященные основным направлениям деятельности движения. По итогам обсуждений на пленарном заседании съезда делегаты примут решения по ключевым вопросам деятельности движения, в том числе по его названию и уставу.

СПРАВКА КП

Новое молодежное движение создано решением Президента России. Его участниками могут стать дети и подростки – учащиеся начальных, средних и старших классов.