В садовом кооперативе в Тверской области у пенсионерки украли триммер

Пенсионерка не приезжала на дачу зимой и ее обворовали. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В дежурную часть МО МВД России «Удомельский» обратилась 71-летняя жительница Удомли обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина пояснила, что на протяжении нескольких недель не посещала свой дачный участок, расположенный в СНТ «Электрон» Удомельского района. Приехав на дачу, пенсионерка обнаружила взломанную входную дверь дома и пропажу триммера стоимостью пять тысяч рублей.

«На место прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили потерпевшую и потенциальных свидетелей, изучили места возможного сбыта краденного, эксперты-криминалисты изъяли следы рук и обуви предполагаемого преступника» - сообщают подробности в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Вскоре по подозрению в краже триммера оперативниками был задержан 59-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном. Триммер полицейские нашли у него дома.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Ведётся следствие.