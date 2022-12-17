С барной стойки в развлекательном комплексе в Твери у женщины украли телефон

Телефон похитили с барной стойки в развлекательном комплексе в Твери.

35-летняя жительница Твери заявила в полицию о краже. Она отдыхала в развлекательном комплексе и оставила сумку на барной стойке. Когда вернулась за ней, то обнаружила, что телефон, находившийся в сумке, исчез.

Женщина оценила ущерб в 9 тысяч рублей. Воришку удалось разыскать по горячим следам. Подробности розыска сообщили в пресс-службе областного УМВД:

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции установили личность и местонахождение подозреваемого. Злоумышленником оказался 21-летний житель областного центра».

Молодой человек был доставлен в отдел полиции, где признался в краже и пояснил, что похищенный мобильный телефон он утерял.

Телефон полицейским найти не удалось на квартире парня.

Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.