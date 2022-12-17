На пожаре в деревне в Тверской области погиб 53-летний мужчина

Выяснением обстоятельств гибели мужчины на пожаре в деревне занимаются следователи СУ СК. Фото: СУ СК по Тверской области

Пожар в жилом доме в деревне Дятлово Вышневолоцкого района начался 16 декабря в 21:49. Как сообщает пресс-служба областного МЧС, на происшествие выезжали ПСЧ 9 1АЦ, ПСЧ 61 1АЦ, ДПК «Дятлово».

«В 22:12 объявлена локализация пожара, а в 00:35 полная ликвидация. Во время тушения было найдено тело 53-летнего мужчины», - пояснили в МЧС. Выяснением обстоятельств гибели мужчины уже занимается СУ СК по Тверской области.

«С целью установления точной причины и условия, при которых имел место факт пожара, назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Также проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти» - сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки будет принято решение о дальнейшей судьбе дела.