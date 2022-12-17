В Твери пройдёт Межрегиональный фестиваль исполнителей бального танца

Афиша фестиваля. Фото: ПТО

17 декабря в 13.00 в Твери на площадке Дворца культуры «Пролетарка» пройдет II Межрегиональный фестиваль исполнителей бального танца «Верхневолжский триумф». Фестиваль организован народным коллективов «Клуб бального танца «Овация» ДК «Пролетарка» при поддержке Министерства культуры Тверской области. Мероприятие анонсирует пресс-служба правительства региона.

«Участие в мероприятии примут творческие коллективы из Твери, Конаково, Бологое, Кувшиново, Ржева, Торжка, ЗАТО «Озерный», а также дуэты, студии и клубы бального танца из Москвы» - сообщают организаторы.

В состав жюри фестиваля вошли специалисты культуры и искусства тверского региона – ведущие хореографы, преподаватели бальных танцев, постановщики.

Выступления конкурсантов будут оцениваться в нескольких номинациях.