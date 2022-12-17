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НовостиОбщество17 декабря 2022 11:37

«Транспорт Верхневолжья» предупреждает о сбоях в работе приложения «Волга» в Твери

В приложении техслужба проводит перенастройку сервисов
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Выработках «Волги» возможны перебои.

Выработках «Волги» возможны перебои.

Фото: ПТО

«Транспорт Верхневолжья» предупредил о сбоях в приложении «Волга», используемом горожанами при поездках на городском транспорте. На официальной странице предприятия в соцсети ВКонтакте сообщается, что неполадки возможны с 21:00 17 декабря до 06:00 18 декабря.

Неполадки запланированные, техслужба проводит перенастройку сервисов, для улучшения работы. Пока работы ведутся, возможны проблемы с оплатой, отображением остановок, расписания и баланса.

- Такое время для перенастройки сервисов выбрано специально — это наименее загруженный период для поездок. Мы рассчитываем, что ограничения затронут минимальное количество наших пассажиров, - комментируют в «Транспорте Верхневолжья».