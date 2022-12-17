Тверьстат посчитал количество жителей, магазинов и больниц в Твери

Тверьстат публикует статистику по Твери. Графика: Тверьстат

В канун Дня освобождения Калинина от фашистов, который отмечался 16 декабря, Тверьстат опубликовал актуальные статисследования, касающиеся областной столицы.

«Сегодня в столице Верхневолжья проживает более трети населения области, работают свыше ста крупных и средних промышленных предприятий, выпускающих большой ассортимент продукции: пассажирские вагоны, строительные материалы, полиграфическую продукцию, одежду и обувь, продукты питания и многое другое. Создана необходимая инфраструктура и для повседневной жизни горожан», - сообщают в Тверьстате.

Сегодня в Твери приживают 424 912 человек. Работает 2886 магазинов. 1277 физкультурных комплексов. 306 лечебно-профилактических организаций. А расположен город Тверь на площади в 1536 га.