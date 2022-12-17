В деревне в Тверской области мужчина жестоко расправился со своей сожительницей после ссоры

Следователи уже побывали на месте преступления. Фото: СУ СК по Тверской области

Вечером 15 декабря в доме, расположенном в деревне Маслово Калининского района, между мужчиной и его сожительницей произошла ссора. Вооружившись кухонным ножом, он нанес женщине 1962 года рождения несколько ударов в область спины, шеи и головы. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Расследованием происшествия занимается региональное СУ СК.

- Калининским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении мужчины 1956 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас подозреваемый задержан. Ведётся следствие.