В Твери прогремел салют в честь 81-й годовщины освобождения Калинина

Праздничный салют в Твери Фото: администрация Твери

16 декабря 2022 года Тверь отметила 81-ю годовщину освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Днем торжества были организованы у обелиска Победы. На площади прошел торжественный митинг. У городских воинских захоронений состоялись возложения цветов, были выставлены посты памяти.

Вечером на площади Победы молодежь провела традиционную акцию "Свеча памяти". Собравшиеся почтили память погибших воинов.

Ровно в 20:00 небо над Тверью озарили залпы праздничного салюта. Прямую трансляцию показали в группе администрации Твери в соцсети.