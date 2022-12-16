Семьи мобилизованных жителей Тверской области приглашают на новогодние программы и спектакли

Семьи мобилизованных приглашают на новогодние программы и спектакли Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области члены семей мобилизованных граждан в декабре 2022-го и в январе 2023 года могут бесплатно посетить спортивные и культурные мероприятия. Это одно из направлений комплекса мер для членов семей мобилизованных, принятого в регионе решением губернатора Игоря Рудени.

В частности, жители могут бесплатно покататься на коньках в ледовых комплексах области, побывать на соревнованиях по хоккею в СК «Юбилейный» в Твери.

В сфере культуры доступны посещения государственных музеев Тверской области, областной картинной галереи, филармонии, театров, Дома народного творчества и домов культуры в районах. В частности, новогодние события.

Чтобы воспользоваться комплексом мер, необходимо в администрациях муниципалитетов получить документ, подтверждающий принадлежность к членам семьи мобилизованного.