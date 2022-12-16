В выходные между Тверь и Москвой отменят несколько электричек

Пригородные поезда между Москвой и Тверью отменят в выходные Фото: Олег ЗОЛОТО

С 10:20 утра 17 декабря до 8:20 18 декабря часть пригородных поездов Ленинградского направления будет отменена. Интервалы движения увеличатся до одного часа. Об этом сообщает Московско-Тверская ППК.

В частности, отменяются поезда из Москвы до Твери и обратно. Часть поездов будут курсировать по укороченным маршрутам.

Изменения в расписании связаны с проведением работ по реконструкции станции Крюково.

Уточняйте расписание перед поездкой.