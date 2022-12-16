За 11 месяцев бензин АИ-98 в Тверской области подорожал на 5,8%

В Тверской области бензин в среднем стоил в ноябре 50,01 рубля за литр. Фото: Иван ВИСЛОВ

Статистику изменения цен на бензин озвучил Тверьстат. За 11 месяцев 2022 года (январь-ноябрь) бензин в Тверской области в среднем подорожал на 2,25%. Традиционно быстрее всего растёт цена на марку АИ-98.

Изменение цен на бензин за 11 месяцев 2022 года по маркам:

АИ-92 подорожал на 1,96%;

АИ-95 подорожал на 2,01%;

АИ-98 подорожал на 5,79%.

Дизтопливо за тот же период выросло в цене на 5,28%. Газомоторное топливо подешевело на 41,1%.

Среди 18 регионов ЦФО, по ценам на бензин (в среднем) Тверская область в ноябре занимала 9 место. Максимальные цены зафиксированы в Москве – 52,72 рубля за литр, минимальные – в Рязанской области – 48,24. В Тверской области бензин в среднем стоил в ноябре 50,01 рубля за литр.

По ценам на дизельное топливо Тверская область в ноябре покинула первую тройку и опустилась на 4 место. Максимальные цены в Костромской области – 57,77 рублей за литр, минимальные – в Брянской области – 52,84 рубля. В Тверской области - 55,21 рубля за литр.

По ценам на газовое моторное топливо Тверская область в ноябре занимала 14 место. Максимальные цены в Смоленской области – 23,55 рубля за литр, минимальные – в Ивановской области – 14,26 рублей. В Тверской области - 18,44 рубля за литр.