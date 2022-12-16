Мурена загрызла ската на глазах у посетителей в гигантском аквариуме торгового центра в Твери

Мурена загрызла маленького ската на глазах у детей в аквариуме ТЦ в Твери. Фото: VK/ Подслушано Тверь и Тверская область

В торговом центре «Рубин» в Твери пару дней назад посетители стали свидетелями расправы хищной рыбы мурены над маленьким скатом в гигантском аквариуме, находящимся в фойе. Происшествие очевидцы сняли на видео и выложили в сеть.

А потом неравнодушные граждане и вовсе создали петицию, где требуют привлечь к ответу администрацию ТЦ:

«В связи с данными нарушениями и неоднократными случаями жестокого обращения с животными - просим провести проверку и привлечь к уголовной ответственности руководство ТЦ».

Дело в том, что скат погибал на глазах посетителей несколько дней. Покусанный и окровавленный плавал в аквариуме. Видимо, его кусали и другие обитатели аквариума, а мурена просто поставила финальную точку в этой расправе. Фото и видео раненого ската горожане выкладывали в местные паблики, просили спасти. Но администрация ТЦ никак не отреагировала, видимо, посчитав, что это просто рыбы.

К слову, дохлые рыбёшки в аквариуме ТЦ за многолетнюю историю его существования, там плавали на глазах у посетителей неоднократно.

Но тут другое. Кто-то по незнанию или злому умыслу поселил ската с рыбами, с которыми ему находиться вместе было никак нельзя.

В итоге: кровавая расправа на глазах у детей (а рыб ходят посмотреть в основном малыши) и их родителей.

Когда грянул скандал и тверское соцсети переполнились возмущением и гневом по поводу кончины ската, представители администрации ТЦ были вынуждены прокомментировать.

Правда и тут вышла заминка: в одном из комментариев говорится, что ската уже нельзя было спасти, в других - что он отправлен на лечение.