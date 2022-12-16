В Твери вручили губернаторские премии в сфере культуры и искусства

В Твери наградили лауреатов премии губернатора. Фото: ПТО

16 декабря в музейно-выставочном центр имени Лизы Чайкиной в Твери 51 человеку торжественно вручили премии губернатора в сфере культуры и искусства.

- За многовековую историю в тверском крае сформировались уникальные традиции народного творчества, профессионального и самодеятельного искусства. Сегодня сотрудники отрасли своим вдохновенным трудом сохраняют и приумножают выдающееся культурное наследие Верхневолжья, передают молодежи исконные духовные и нравственные ценности, побуждают ее к творчеству, приводит слова губернатора Игорь Руденя пресс-служба областного правительства.

Губернаторские премии вручены в 13 номинациях.

Премия присуждалась за произведения изобразительного искусства, достижения в театральном и музыкальном искусствах, в сфере литературы,

Наградами отмечены члены тверских отделений «Союз художников России, «Союз композиторов России» и «Союз писателей России», артисты и сотрудники Тверского и Вышневолоцкого драмтеатров, Тверского театра кукол, Кимрского театра драмы и комедии, Тверской филармонии, преподаватели Тверского музыкального колледжа им М.П. Мусоргского, Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова, Лихославльской ДШИ.

Лауреатами премии также стали сотрудники Удомельского центра культура и досуга, Рамешковского РДК, двух сельских домов культуры Зубцовского муниципального округа, Тверского областного Дома народного творчества, Сонковской межпоселенческой библиотеки, Костюшкинской сельской библиотеки Андреапольского округа, городской библиотеки им. А.И. Герцена.

Кроме того, отмечен труд коллективов Всероссийского историко-этнографического музея, Тверской областной картинной галереи и Тверского государственного объединенного музея.