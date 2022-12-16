Компании из Тверской области представили свою продукцию на международной выставке в Египте

Стенд Тверской области есть на египетской выставке. Фото: ПТО

Тверская область представлена на международной выставке Cairo WoodShow, которая проходит с 15 по 18 декабря в египетском городе Каире. Она посвящена деревообрабатывающей промышленности.

Это выставка, где производители изделий из древесины могут представить свои продукты, технологии и разработки потребителям из регионов Ближнего Востока и Африки.

Глубокая деревопереработка – приоритет в развитии лесопромышленного комплекса тверского региона.

Тверскую область на выставке представляют компании «Русский лес» (представляемая продукция – фанера), «Вудлэнд» (клееный брус, доска), «ДиО» (пеллеты, окна, двери), «Ресурс» (пиломатериал: вагонка, доски, брус, плинтуса), «Дискавери - Пено» (пеллеты).

- Представители Центра поддержки экспорта Тверской области установили деловые контакты с египетскими партнёрами в рамках Петербургского международного экономического форма в 2022 году, где Египет выступил страной-гостем, - сообщила пресс-служба областного правительства. - Египетская сторона выразила готовность оказать содействие тверским производителям по выходу на рынок этой страны с целью дальнейшего сотрудничества. За два месяца до выставки Центром был организован поиск партнеров для компаний и проведены встречи в формате ВКС, на которых были достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве.