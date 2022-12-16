В школы Тверской области поставлено 1300 шахматных комплектов

В школы Тверской области поставлены часы, магнитные и настольные шахматы Фото: ПТО

В школы Тверской области поставлено шахматное оборудование: часы, магнитные и настольные шахматы. Всего более 1300 комплектов. Оснащение проведено по поручению губернатора Игоря Рудени.

- Приняли решение о закупке комплектов шахмат во все школы. Возможно, это позволит вырастить нам гроссмейстеров, которые прославят Тверскую область. Наши дети умеют играть в шахматы на достойном уровне, - отметил Игорь Руденя.

В Тверской области планируется расширять возможности дополнительного образования, связанного с шахматным спортом. Закупка шахматного оборудования проведена по госпрограмме «Развитие образование Тверской области» на 2019-2024 годы.

В 2023 году в Областной детско-юношеской спортивной школе имени заслуженного тренера России Ю.А. Кириллова предусмотрено открытие отделения и реализация дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности по шахматам.

В следующем году также планируется организовать школьную спортивную лигу по шахматам.