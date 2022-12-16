Жители многоквартирных домов в Твери пожаловались на бездействие УК

Проверку по обращениям провела прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратура Центрального района Твери провела проверку по обращению жителей.

Установлено, что в многоквартирных домах №26 по улице Софьи Перовской, №4 по Волоколамскому проспекту, №10, 12, 12а, 18 по проспекту Победы, №6 по улице Советской, №29/40 по улице Крылова отсутствуют автоматические регуляторы в системе горячего водоснабжения. Жильцы рискуют получить термические ожоги.

С целью устранения выявленных нарушений прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на ООО "УК Жилой комплекс" провести работы по установке регуляторов.

Требования удовлетворены в полном объеме, решение суда не вступило в законную силу.