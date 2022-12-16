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НовостиОбщество16 декабря 2022 10:33

У Обелиска Победы в Твери провели митинг в честь 81-й годовщины освобождения города от фашистов

Это произошло 16 декабря
Алексей АНДРЕЕВ
Центральным местом торжеств стал Обелиск Победы.

Центральным местом торжеств стал Обелиск Победы.

Фото: Александр ЖМУЛИН

В этом году Тверь 16 декабря отмечает 81-я годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Центральным событием торжеств стал митинг у Обелиска Победы.

В нем поучаствовали ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских, молодежных и патриотических объединений, региональных ведомств, курсанты Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, Тверского суворовского военного училища, юнармейцы, жители Верхневолжья.

Подробности читайте сегодня на сайте "КП"-Тверь"

Митинг завершился церемонией возложения цветов.

Митинг завершился церемонией возложения цветов.

Фото: ПТО