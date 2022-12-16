У Обелиска Победы в Твери провели митинг в честь 81-й годовщины освобождения города от фашистов

Центральным местом торжеств стал Обелиск Победы.
Фото: Александр ЖМУЛИН
В этом году Тверь 16 декабря отмечает 81-я годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Центральным событием торжеств стал митинг у Обелиска Победы.
В нем поучаствовали ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских, молодежных и патриотических объединений, региональных ведомств, курсанты Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, Тверского суворовского военного училища, юнармейцы, жители Верхневолжья.
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Митинг завершился церемонией возложения цветов.
Фото: ПТО