Житель Твери вложил в потребительский кооператив 980 000 рублей

Деньги с потребительского кооператива взыскивают через суд Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В прокуратуру Московского района Твери обратился 80-летний мужчина с заявлением о нарушении действующего законодательства кредитным потребительским кооперативом, зарегистрированным в Москве.

Установлено, что пожилой гражданин на основании договора передачи личных сбережений внес в кассу КПК 981 000 рублей под 9,5 % годовых. По истечении срока действия договора кооператив свои обязательства не исполнил и деньги не вернул.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о расторжении договора и взыскании 1 066 018 руб. с учетом процентов по вкладу.

Требования надзорного органа удовлетворены, исполнение решения суда находится на контроле.