Прокуратура в Тверской области выявила сайт по продаже оружия без лицензии

Ресурс заблокирован по решению суда
Фото: Степан КАМЕНЕВ
Прокуратурой Оленинского района в ходе мониторинга сети Интернет установлена страница, на которой в свободном доступе размещена информация о продаже боевого оружия без лицензии.
Доступ на портал не требовал предварительной регистрации и пароля.
По выявленному факту прокурором района направлено в суд административное исковое заявление о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Требования судом удовлетворены, ресурс заблокирован.