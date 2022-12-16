Прокуратура в Тверской области выявила сайт по продаже оружия без лицензии

Ресурс заблокирован по решению суда Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Оленинского района в ходе мониторинга сети Интернет установлена страница, на которой в свободном доступе размещена информация о продаже боевого оружия без лицензии.

Доступ на портал не требовал предварительной регистрации и пароля.

По выявленному факту прокурором района направлено в суд административное исковое заявление о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования судом удовлетворены, ресурс заблокирован.