Две несанкционированные свалки ликвидированы вблизи деревни в Тверской области

Свалку ликвидировали после проверки Фото: Минприроды Тверской области

Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области в ходе в ходе мониторинга в сентябре 2022 года в одной из деревень Рамешковского округа обнаружены две несанкционированные свалки твердых коммунальных и крупногабаритных отходов.

Специальные площадки для сбора мусора в отсутствовали, поэтому мусор кидали прямо на почву.

Сотрудники минприроды установили собственника земельных участков, который признал нарушения и организовал работы по ликвидации свалок.