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НовостиОбщество16 декабря 2022 10:21

Две несанкционированные свалки ликвидированы вблизи деревни в Тверской области

Проверку провело Минприроды региона
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Свалку ликвидировали после проверки Фото: Минприроды Тверской области

Свалку ликвидировали после проверки Фото: Минприроды Тверской области

Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области в ходе в ходе мониторинга в сентябре 2022 года в одной из деревень Рамешковского округа обнаружены две несанкционированные свалки твердых коммунальных и крупногабаритных отходов.

Специальные площадки для сбора мусора в отсутствовали, поэтому мусор кидали прямо на почву.

Сотрудники минприроды установили собственника земельных участков, который признал нарушения и организовал работы по ликвидации свалок.