В Твери полицейские раскрыли кражу велосипеда

Полицейские вернули похищенное Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился с заявлением о краже велосипеда 34-летний житель Твери. По словам мужчины, с 17 этажа подъезда дома было украдено транспортное средство стоимостью 35 тысяч рублей.

На поиск транспортного средства ориентированы дежурные наряды полицейских.

В ходе розыска установлены личности злоумышленников. Ими оказались двое местных жителей 27 и 33 лет, один из которых ранее был судим за имущественные преступления. В отделе полиции фигуранты сознались в содеянном. Пока один следил за дверь, второй, надев капюшон, вытащил велосипед.

Похищенный велосипед изъят оперативниками по месту жительства одного из злоумышленников. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.