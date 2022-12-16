В Тверской области 16 декабря коронавирусом заразились 16 человек

В регионе продолжается вакцинация.

По данным на 16 декабря в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 16 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 179 411 человек. 176 028 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 423 209, в том числе за последние сутки – 546.

2771 человек скончался. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.