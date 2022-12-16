В центре Твери для 170-летнего боярышника установили колонны-подпорки

Для дерева - памятника живой природы установили колонны-подпорки Фото: vk.com/clean_tverreg

В центре Твери, на улице Андрея Дементьева, установили новый арт-объект - кованые колонны-подпорки для поддержания стволов боярышника.

"Боярышник гибкий Скорбященский" растет в центре Твери уже 171 год. Точный возраст в 2021 году установила Лаборатория Центра древесных экспертиз. С того момента он имеет статус памятника живой природы.

В конце ноября сотрудник государственной инспекции по охране объектов животного мира и окружающей среды Минприроды Тверской области совместно с представителями подрядной организации установили под ветвями колонны.