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НовостиОбщество16 декабря 2022 7:10

В Тверской области женщину оштрафовали за оскорбление соседки

Ей придется заплатить 3000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщину оштрафовали на 3000 рублей

Женщину оштрафовали на 3000 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

60-летняя жительница Лесного района в ходе ссоры с соседкой высказала в ее адрес оскорбительные слова и нецензурные выражения.

Женщина обратилась в прокуратуру района с жалобой на унижение чести и достоинства.

В отношении правонарушительницы прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Женщина оштрафована на 3000 рублей.

Постановление суда обжаловано, оставлено без изменения, вступило в законную силу.