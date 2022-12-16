В Тверской области женщину оштрафовали за оскорбление соседки

Женщину оштрафовали на 3000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

60-летняя жительница Лесного района в ходе ссоры с соседкой высказала в ее адрес оскорбительные слова и нецензурные выражения.

Женщина обратилась в прокуратуру района с жалобой на унижение чести и достоинства.

В отношении правонарушительницы прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Женщина оштрафована на 3000 рублей.

Постановление суда обжаловано, оставлено без изменения, вступило в законную силу.