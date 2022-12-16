Житель Тверской области незаконно нарубил деревьев на 250 000 рублей

Житель Тверской области напилил леса на 250 000 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратурой Селижаровского района поддержано государственное обвинение в отношении 54-летнего местного жителя. Мужчина осужден за незаконную рубку леса.

В ходе судебного следствия установлено, что в течение 2022 года мужчина, находясь на земельных участках государственного лесного фонда на территории Осташковского лесничества Тверской области, не имея разрешения, срубил 238 деревьев. Ущерб Минлеса составил свыше 250 000 рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил 2 года 2 месяца лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.