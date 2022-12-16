Роман Крылов избран главой Ржевского муниципального округа Фото: vk.com/Роман Крылов

15 декабря состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы Ржевского муниципального округа. По его результатам главой объединённой территории избран Роман Крылов.

Напомним, что ранее Роман Крылов был главой города Ржева, но в октябре 2022 года сложил полномочия. После процедуры объединения Ржева и Ржевского района он возглавил муниципальный округ.

- Благодарю членов комиссии, Думу Ржевского муниципального округа и всех жителей за оказанное доверие. Многое было сделано, а впереди нас ждёт реализациях новых планов, проектов, направленных на укрепление экономики, развитие инфраструктуры, образования, культуры, спорта, создание счастливого будущего для наших детей и комфортных условий проживания для жителей Ржевского муниципального округа, - написал Роман Крылов на своей странице в соцсети.