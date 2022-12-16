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НовостиОбщество16 декабря 2022 6:29

Игорь Руденя поздравил ветеранов и жителей Тверской области с годовщиной освобождения Калинина

Дата отмечается 16 декабря
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Игорь Руденя поздравил ветеранов и жителей Тверской области с годовщиной освобождения Калинина

Игорь Руденя поздравил ветеранов и жителей Тверской области с годовщиной освобождения Калинина

Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя поздравил ветеранов и жителей Тверской области с 81-й годовщиной освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Дата отмечается 16 декабря.

- Это особая дата для всех жителей Верхневолжья. Старшее поколение бережно сохранило для нас личные воспоминания об оккупации родного города, эвакуации и полном надежды возвращении в разрушенный Калинин. Это было первое освобождение областного центра, сорвавшее планы врага по захвату нашей страны, ставшее важным шагом на пути к Великой Победе. В наших сердцах всегда будет жить память о самоотверженности и мужестве освободителей, подвиг которых навсегда увековечен в почетном звании, присвоенном Твери, - "Город воинской славы", - отметил Игорь Руденя, поблагодарил ветеранов за преданность Отечеству и пример самоотверженного служения родной земле и пожелал всем жителям добра, благополучия и новых достижений на благо тверского края и всей России.