Игорь Руденя поздравил ветеранов и жителей Тверской области с годовщиной освобождения Калинина Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя поздравил ветеранов и жителей Тверской области с 81-й годовщиной освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Дата отмечается 16 декабря.

- Это особая дата для всех жителей Верхневолжья. Старшее поколение бережно сохранило для нас личные воспоминания об оккупации родного города, эвакуации и полном надежды возвращении в разрушенный Калинин. Это было первое освобождение областного центра, сорвавшее планы врага по захвату нашей страны, ставшее важным шагом на пути к Великой Победе. В наших сердцах всегда будет жить память о самоотверженности и мужестве освободителей, подвиг которых навсегда увековечен в почетном звании, присвоенном Твери, - "Город воинской славы", - отметил Игорь Руденя, поблагодарил ветеранов за преданность Отечеству и пример самоотверженного служения родной земле и пожелал всем жителям добра, благополучия и новых достижений на благо тверского края и всей России.