В Твери прошел концерт к Дню освобождения Калинина Фото: администрация Твери

15 декабря на сцене ДК "Пролетарка" состоялся праздничный концерт, посвященный 81-летию со Дня освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

Творческий подарок для жителей города, членов Совета ветеранов всех районов Твери и других представителей общественности подготовили вокальные и музыкальные коллективы Тверского лицея. Ребята исполнили знаменитые песни военных лет, произведения советских поэтов и писателей об их современниках, которые героически сражались за Родину во время Великой Отечественной войны.

- Наш общий долг - бережно хранить память о подвигах воинов-освободителей и передавать её новым поколениям тверитян, - обратилась к присутствующим заместитель главы администрации города Твери Людмила Хоменко. - Все авторы и участники концерта - наша гордость и пример для тверской молодёжи. Уверена, что впереди их ждёт много успешных выступлений.

Почетными гостями праздника стали представители Совета ветеранов Пролетарского района, актив Тверского регионального отделения ветеранов войн и военной службы ВТА "Труженики неба", сотрудники администрации города Твери и управления образования администрации Твери.