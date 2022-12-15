За сутки жители Тверской области отдали мошенникам 6,5 миллионов рублей

Телефонные аферисты обманули 16 человек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В отделы полиции Твери и районов обратились 16 человек. Заявители стали жертвами мошенников.

- В большинстве случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков. Якобы для предотвращения несанкционированного оформления кредита, злоумышленники убеждали граждан самостоятельно оформить онлайн-заявку и перевести заёмные средства на "безопасный счёт". Потерпевшие сообщали персональные данные для входа в мобильное приложение банка, устанавливали на свой телефон приложения для удалённого доступа и были обмануты, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Общий ущерб от действий телефонных аферистов превысил 6,5 млн рублей.