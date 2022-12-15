Сотрудники МЧС из Тверской области отправили новогодние подарки детям из Херсона

Спасатели собрали полторы тонны гуманитарной помощи Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области собрали и отправили полторы тонны гуманитарной помощи и новогодних сладких подарков для детей сотрудников пожарной охраны, эвакуированных из Херсона.

- В МЧС России на постоянной основе оказывается всевозможная гуманитарная помощь. Тверская область регулярно направляет организованные партии гуманитарного груза в Донецкую и Луганскую народные республики. Работа ведется по поручению губернатора Игоря Рудени, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ближайшее время посылки будут доставлены адресатам.