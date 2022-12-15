В Твери захоронили останки бойца Красной Армии Александра Виноградова

Торжественный митинг прошел на Смоленском воинском захоронении Фото: администрация Твери

15 декабря на Смоленском воинском захоронении прошло торжественное мероприятие, посвященное увековечению памяти рядового Красной Армии Александра Виноградова, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

Останки бойца - уроженца деревни Андреянково Емельяновского района Калининской области (в настоящее время это - Старицкий район Тверской области) были обнаружены весной в Орловской области в ходе полевой поисковой экспедиции ОРМОО ВИПК «Дороги войны». На месте были найдены фрагменты документов и писем семье с читаемыми почтовыми штемпелями. В ходе изучения документов поисковики установили, что останки принадлежат Александру Ивановичу Виноградову 1912 г.р.

В 1942 году он воевал в составе 239-й стрелковой дивизии Западного фронта, участвовал в боях подо Ржевом. Предположительно в феврале 1943 года он в составе 2-го Отдельного лыжного батальона 51-й Отдельной лыжной бригады 61-й армии Западного фронта участвовал в крупном сражении у села Городище и погиб во время атаки.

Участники поискового отряда смогли установить связь с родственниками погибшего красноармейца - его внучками Лидией Мучкиной и Еленой Машковой, правнучкой Анной Щигоревой. Вместе с поисковиками, представителями администрации, юнармейцами, они приняли участие в церемонии на Смоленском воинском захоронении.

- За вклад в увековечение памяти погибших бойцов Красной Армии руководителю поисковой организации "Дороги войны" Евгению Родину заместитель главы администрации Твери Людмила Хоменко вручила Благодарственное письмо главы города Твери, - сообщает пресс-служба администрации Твери.

Останки рядового Красной Армии Александра Виноградова по желанию родственников были захоронены рядом с его супругой на кладбище в деревне Лебедево.