На время мероприятий 16 декабря в Твери перекроют ряд улиц

В Твери ограничат движение и парковку на нескольких улицах Фото: Алина НИЗАМОВА

16 декабря в Твери пройдут праздничные мероприятия по случаю 81-й годовщины освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. На время мероприятий будет ограничено движение и парковка по ряду улиц. Об этом сообщила администрация города.

Парковка транспорта будет ограничена с 6:00 утра, движение транспорта с 10:45 до окончания мероприятий:

- на Краснофлотской набережной (на участке от площади Победы до улицы Ефимова);

- на набережной реки Тьмаки (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля);

- на улице Софьи Перовской (на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе улицы Советской);

- на улице Ефимова (на участке от улицы Бебеля до Краснофлотской набережной);

- на въезде на территорию Путевого дворца и Спасо-Преображенского собора (ул. Советская, дом 3);

- на улице Гайдара.

Будьте внимательны, ищите пути объезда.