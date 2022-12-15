В Тверской области новогодние подарки вручают детям участников СВО и ребятам из многодетных семей

Подарок упакован в такую коробку. Фото: ПТО

В Тверской области начали выдавать новогодние подарки детям из многодетных семей и детям с инвалидностью. Занимаются этим отделения по работе с семьёй и детьми «Мой семейный центр». Вручено уже более 4200 наборов.

В этом году решением губернатора Игоря Рудени была расширена категория детей, которым положены такие подарки. В частности, их получат все ребята в возрасте от 3 до 17 лет из многодетных семей (ранее подарки предоставляли только детям из больших семей с невысоким уровнем доходов).

Помимо детей из многодетных семей и детей с инвалидностью подарки будут переданы ребятам, находящимся в учреждениях с круглосуточным пребыванием (в том числе тем, кто лежит в больнице). Подарки предусмотрены также семьям участников специальной военной операции.

Сейчас подарки уже получают семьи из Твери и Калининского района. Выдача проходит по адресу: проспект Победы, 74 (с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00; в пятницу с 9:00 до 16:00; перерыв – с 12:30 до 13:30).

Уточнить порядок выдачи подарков в конкретных муниципальных образованиях региона можно в отделениях по работе с семьей и детьми «Мой семейный центр». Их телефоны и адреса опубликованы на сайте регионального Минсемьи.

Важно! Для получения подарков многодетным родителям необходимо иметь при себе паспорт и удостоверение многодетной семьи (или свидетельства о рождении на каждого ребёнка). При получении подарка на детей с инвалидностью также нужны соответствующие подтверждающие документы.

Выдача подарков детям, чьи отцы являются участниками СВО, организована в муниципалитетах в индивидуальном порядке или на новогодних ёлках, куда приглашаются ребята.