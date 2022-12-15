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НовостиОбщество15 декабря 2022 14:13

В Тверской области одобрены решения об индексации окладов бюджетников

Вопрос рассмотрен в правительстве региона
Алексей АНДРЕЕВ
На заседании президиума областного правительства.

На заседании президиума областного правительства.

Фото: ПТО

15 декабря губернатор Игорь Руденя провел заседание президиума областного правительства. Рассмотрены вопросы, касающиеся оплаты труда сотрудников бюджетных учреждений региона.

- Одобрены решения об индексации с 1 декабря 2022 года на 5,5% должностных окладов работников организаций сфер образования, физкультуры и спорта, занятости населения, лесного хозяйства и ряда бюджетных учреждений, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

Помимо этого, на заседании утверждена особо охраняемая природная территория регионального значения в Весьегонском муниципальном округе.