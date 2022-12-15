Герои РФ и соцтруда смогут выкупать жильё в Тверской области на льготных условиях

На заседании Заксобрания в Твери. Фото: ЗСТО

На очередном заседании 15 декабря Заксобрание региона приняло закон «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, удостоенных звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации, а также членов их семей», инициированный главой региона.

В законе прописаны допмеры соцподдержки.

«В качестве дополнительной меры социальной поддержки устанавливается право однократного выкупа занимаемых ими по договорам найма жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Тверской области без проведения торгов» - поясняют в пресс-службе Заксобрания региона.

Напомним, что в ноябре областной парламент уже принял дополнительные меры поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, лиц, являющихся полными кавалерами ордена Славы, а также членов их семей, освободив их от уплаты транспортного налога.